C’est un drôle de boulot, faire rire les honnêtes gens”. Molière avait ce don dans la peau. Julie Collas aussi… mais elle ne savait pas qu’elle devrait traverser une crise de la quarantaine et donc changer d'existence pour le vivre.

«Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai toujours eu une vie très bourgeoise, très parisienne, jusqu'à il y a cinq ans. Moi je suis née à Paris dans une famille papa banquier, maman qui travaille pas avec trois frères et soeurs, donc on était quatre à la maison. Évidemment, on a tous fait des bonnes études: tout le monde a fini dans la finance, enfin pas très loin: j'ai fini dans le droit, donc je suis partie faire du droit aux États-Unis, puis je suis revenue. Je me rendais bien compte que ça me plaisait que très moyennement. Même mes études de droit, je les ai faites un peu en dilettante. Bon an mal an, je m'en suis à peu près tirée. Après il a fallu commencé à travailler, je crois que j'avais à peu près vingt-quatre ans. Et là, les choses se sont un peu corsées.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? Merci à Chloé pour son commentaire inspirant sur Apple podcast : elle écrit : «Un reflet de notre société… De la place pour des interrogations intimes qui touchent à l’universel. Passionnant» .N’hésitez pas vous aussi à vous abonner à Quarante et à nous laisser des étoiles et des commentaires notamment sur Apple et Spotify.