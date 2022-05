«Entre mes vingt ans et mes trente-neuf, c'est la route surtout en France ou dans des pays francophones en jouant dans les cafés, puis là d'un seul coup ça se met à changer. Au moment où je dis non à cette maison de disque, on finit quand même par se retrouver ensemble sur un contrat, c'est à dire j'aurai pu ne pas dire non mais le deuxième choix que j'avais a fini par se mettre à travailler avec le premier, donc tout ça c'est presque drôle en fait. À ce moment-là, mon premier disque est enregistré, on l'a fait ensemble avec ce premier producteur, et on se retrouve chez Sony, et eux, ils me disent, "ok on va le sortir mais dans un an". Donc là pour moi rechute de moral mais à la fois j'ai déjà connu ça tellement de fois dans les vingt ans d'avant, que je m'y étais habitué pas mal. Ce petit producteur à qui j'ai dit oui, il s'est avéré que j'ai eu raison de le faire quand même. Même s'il s'est associé à cette grosse maison de disque, c'est que lui de son côté il a été voir des radios aussi, et il leur a filé un disque à FIP, et eux ils sont tombés un peu avec un morceau qu'ils se sont mis à passer quarante-mille fois par jour.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? N’hésitez pas à vous abonner à Quarante et à nous laisser des étoiles et des commentaires notamment sur Apple et Spotify. Et bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.