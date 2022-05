«Achetez, moins, choisissez mieux, faites que ça dure.» Cette maxime de Vivienne Westwood commence seulement à avoir un impact sur le monde de la mode! Mais pour Chloé, styliste passionnée, le choc de l’éthique a frappé au moment charnière de la maturité.

«En plein congé maternité, mon fils de mois ans les bras, après un burn-out et la perte de mon job par téléphone, je me réveille, je veux recoller à mes valeurs, je lance ma boite. Aujourd'hui ma mission c'est d'apporter de la magie à des personnes avec style.»

