«Achetez, moins, choisissez mieux, faites que ça dure.» Cette maxime de Vivienne Westwood commence seulement à avoir un impact sur le monde de la mode! Mais pour Chloé, styliste passionnée, le choc de l’éthique a frappé au moment charnière de la maturité.

«Je m'appelle Chloé, j'ai 43 ans. Je vis mon rêve de petite fille, j'ai passé 15 ans à travailler dans la mode. Et à l'approche de mes 40 ans, perte de sens totale. Je suis enceinte et tout bascule et c'est le licenciement.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance?

