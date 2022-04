Fallait-il attendre la quarantaine pour que la formule de Pindare «Deviens ce que tu es», résonne en Paul? Il fallait que sa première vie, en tout cas, s’étiole pour que Paul se trouve dans le silence d’une loge, la réflexion partagée et une idée de l’humanisme. L'expérience de la Franc-maçonnerie.

