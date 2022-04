«Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait». Marie n'a jamais rencontré au détour d'une vague sur les océans, Loïk Peyron auteur de cette inspirante phrase. Mais au fur et à mesure de ses voyages au fil de l'eau, le monde caché qu'elle découvre et le cocon qu'elle construit en même temps ne sont tout à coup plus compatibles à l'approche de la quarantaine.

