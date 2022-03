Prendre la vie comme elle vient… Le credo de Mourad Musset, guitariste et chanteur emblématique de La Rue Kétanou.

«Il y a plusieurs vies dans une vie, et c’est bien cela qui nous la rend attrayante» disait Maryse Wolinski. Et si le destin en effet nous donnait plusieurs chances dans le jeu de l’existence? Et si on se laissait emporter d’une vie à une autre, dans le flot des événements que l’on rencontre au coin des rues?

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d’anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes.