Avoir 40 ans en 2050 voudra-t-il dire la même chose qu’aujourd’hui ? Les constats environnementaux, les crises politiques, économiques, sanitaires et les questionnements qui en découlent actuellement, auront-ils eu un impact sur la vie des futurs quarantenaires qui nous entourent? Mathilda, Alexandre, Léonard, Tess, Lucie et Laura ont 14 ans… La crise du milieu de vie est encore loin… et pourtant si proche.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d’anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décident de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes. N’hésitez pas à vous abonnez sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde .