«On dit souvent que le vieillissement et la mort sont tabous; sauf que c’est seulement le vieillissement des femmes qui est caché.» Cette phrase de la journaliste Mona Chollet est à l’origine de la bascule de Jasmin. Depuis qu’elle a 40 ans, quand elle feuillette des magazines ou regarde la télé, Jasmin ne se voit pas! Les corps des femmes qui vieillissent ne se montrent pas. Ou si on les montre, c’est pour leur conseiller de «soigner» à coup de crème miracle, le début de la déchéance. Éternellement jeune dans son être, Jasmin refuse cette représentation de la femme de 40 ans et plus.

Jasmin écrit un blog et a publié un livre Déclaration d'amour regroupant huit portraits de femmes, huit chemins de vie et toutes ont 40 ans et plus.