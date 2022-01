«Les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi.» Quand on regarde à la fois les centaines de dessins animés qu’il a créés et l’empire qui en a découlé, on se dit que l’auteur de cette phrase, Walt Disney, a vécu toute son existence en fonction de cette maxime. Accepter de devenir adulte, ou même le vouloir, ne se commande pas. Surtout quand le monde fantastique de l’enfance reste coller à la peau, comme un tatouage malabar qu’on s’est juré de ne jamais laver. Longtemps, Laurent, illustrateur et co-animateur du podcast Sens créatif, va vivre avec cette âme d’enfant. Mais si certain avance que le cap de ce passage à l’adulte n’est pas franchi à la quarantaine, cela peut être le point de départ d’une crise de milieu de vie, Laurent, lui, va justement s’apercevoir que l’apaisement émotionnel, la sérénité quant à qui est on, ce que l’on veut et où on va, est peut-être la clé.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décident de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes.