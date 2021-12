«Je m'appelle Éric, j'ai 54 ans. J'ai passé la première partie de ma vie à travailler dans la finance pour réussir, gagner beaucoup d'argent, et aujourd'hui j'ai totalement changé ma vie. Depuis quelques années maintenant je suis passé de banquier d'affaires à musicien.»

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s’interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu’une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d’anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décident de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes. ;N’hésitez pas à vous abonnez sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde .