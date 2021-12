«Bien sûr vous voulez être riche et célèbre c’est naturel. La richesse et la renommée sont ce que tout homme désire. La question est : qu’êtes-vous prêts à échanger contre cela ?» Ainsi parlait Confucius en l’an 500 avant Jésus Christ. Ce désir de gagner de l’argent pour sortir d’une certaine condition s’est souvent invité dans les plus grandes œuvres littéraires et philosophiques, dans les destins de personnalités hors du commun, dans la vie de jeunes traders, de jeunes loups des marchés financiers. C’est ce qui a fait tourner le monde d’Éric pendant des décennies, jusqu’à ce que la quarantaine lui montre qu’il était prêt à échanger les billets verts pour une richesse plus profonde.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décident de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes.