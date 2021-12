Qui suis-je? Un homme ou une femme? La non-binarité et le rejet du modèle homme-femme sont au centre des discussions de la jeune génération. Les genres se dévoilent, se libèrent, s’expriment, et font voler en éclat des considérations passées. Dans le passé justement, certains auraient aimé pouvoir en parler librement. Adrien a attendu ses quarante ans pour assumer ouvertement, spectaculairement cette identité enfouie.

Bienvenue dans Quarante, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver… notamment en milieu de vie : la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe? Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance? À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décident de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes.