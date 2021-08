Sébastien, 48 ans: «L'escorting m'a dégouté, le “sugar dating” m'a comblé»

Matt Hudson via Unsplash

«Je suis très heureux d'aider ces jeunes femmes financièrement.» Sébastien est un homme cisgenre hétérosexuel de 48 ans, chef d'entreprise à Montpellier. En couple depuis trente ans, il est marié depuis quinze ans. De nature infidèle, ce quadragénaire est à la recherche de nouveauté, de fraîcheur et de spontanéité. Pour assouvir ses besoins, il s'est inscrit sur un site de rencontres de «sugar dating». Le but: trouver une jeune femme, passer du temps avec elle, créer du lien en échange d'une rémunération –sans obligation de relations sexuelles. «Je leur propose 300 euros la rencontre. Le sexe n'est plus au centre de mes préoccupations.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

