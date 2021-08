Salomé, 30 ans: «J'ai en moyenne deux orgasmes par relation»

Inês Pimentel via Unsplash

«J'ai eu mon premier orgasme par stimulation clitoridienne.» Salomé est une femme cisgenre hétérosexuelle de 30 ans. En primaire, elle fait la connaissance d'un garçon de sa classe. Les deux jeunes enfants grandissent ensemble dans le même village, se suivent au collège puis au lycée. À 19 ans, les étudiants se mettent en couple et ils partagent leur véritable première expérience sexuelle. Aujourd'hui, ils sont mariés et parents d'une petite fille de 15 mois. «J'ai fait toutes mes premières fois avec lui», raconte Salomé.

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Cet épisode a été enregistré à distance pendant le confinement. La qualité sonore, due à un enregistrement par téléphone, est différente des autres épisodes. Le joli témoignage de Salomé mérite toutefois d'être partagé et écouté.

Si vous appréciez Première & Dernière fois, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Première & Dernière fois est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Hours, avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland