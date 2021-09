Julie, 37 ans: «Au déconfinement, ma première baise était un plan à quatre, ça m'a réchauffé le cœur»

Janos Szen via Unsplash

«Je pense que les femmes sont trop passives dans la séduction, c'est dommage.» Julie est une maman célibataire de 37 ans qui travaille dans la mode. Elle se définit comme hétérosexuelle, même si ça lui arrive d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Après s'être essayée à la vie de couple monogame traditionnelle, elle focalise aujourd'hui son attention sur ses désirs et ses expériences sexuelles. «Je n'ai pas de limite, j'encaisse très bien la douleur, j'arrive à jouer avec le côté plaisir-douleur.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Première & Dernière fois est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland