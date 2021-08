Corine, 54 ans: «Les hommes plus jeunes m'ont aidée à me découvrir»

Matt Hudson via Unsplash

«Je ne me suis jamais masturbée toute seule, seulement avec des hommes, pendant des jeux.» Corine est une femme cisgenre, hétérosexuelle de 54 ans et célibataire depuis deux ans. Elle partage toutefois des rapports sexuels avec des femmes depuis quelques années. Ces expériences avec la gent féminine lui ont permis de découvrir un plaisir jusqu'à présent caché. Trouver des partenaires ouverts d'esprit, continuer à s'amuser avec des femmes, exprimer de nouveaux désirs, voici ce dont rêve Corinne. «Quand il y a une femme, tout devient plus sensuel, érotique, doux.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Si vous appréciez Première & Dernière fois, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Première & Dernière fois est un podcast de Lucile Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Hours, avec Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland