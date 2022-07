Post-Scriptum

Après deux ans d’amnésie, Daphné, 31 ans, prend conscience qu’elle a été victime de viol par son ex-conjoint. Un souvenir violent qui l’a plongée dans une profonde dépression. Dans cet épisode, elle nous partage deux lettres : une qu’elle lui a écrit avant de porter plainte et une après le classement sans suite de cette affaire.

«À l'instant t, cela fait quatre jours que j'ai retrouvé la mémoire. Depuis quatre jours, je ne mange plus, et je ne dors plus non plus. J'ai peur de te croiser dans mes rêves, alors je dors la lumière allumée. Je suis désormais bien renseignée sur le viol, je connais les statistiques, l'amnésie traumatique, la culture du viol qui veut que les gens pensent que la personne violée l'a presque cherchée. Dans neuf cas sur dix, la victime connait son violeur. Dans 50% des cas, le violeur est le conjoint ou ex-conjoint. Ce que tu m'as fait est un crime, et je veux que tout le monde le sache. je veux que tu chiales de honte, que la honte change de camp.»

Un épisode réalisé par Alice Milot et Charlie Dupiot

Création musicale: Alice Milot

Mixage et réalisation: Romain Dubrac