Post-Scriptum

Il y a huit ans, Daniel a perdu sa femme Danièle des suites de la maladie d’Alzheimer, après quarante ans de vie commune. Il a pris soin d’elle jusqu’à son dernier souffle. Nicole réside au Centre Alzheimer Les Parentèles de la Rue Blanche, dans le 9ème arrondissement de Paris. Mais elle ne sait plus exactement depuis combien de temps elle vit là...

«-C'est l'anxiété permanente parce que vous vous couchez le soir et, d'abord, vous dormez mal, et en vous disant : comment je vais la retrouver demain matin ? Qu'est-ce qu'elle pourra faire ? Qu'est-ce qu'elle ne pourra plus faire ? C'est l'anxiété permanente.

-Je n'ose pas sortir toute seule. J'aurais peut-être envie de sortir, de remonter vers la porte de Paris et de revenir mais je me ferais pas confiance... J'ai peur d'avoir un problème. Parce que j'ai jamais su exactement ce que j'ai eu et je me vois pas d'aller en travers du Boulevard de Clichy, retourner à je sais plus quel hôpital... Je me vois pas.»



Un épisode réalisé par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation : Jérémie Besset.

Illustration : Charlotte des Ligneris.