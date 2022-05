Post-Scriptum

Pendant dix ans, Gassi, 18 ans, a été placé en foyer et en familles d'accueil par l'Aide Sociale à l'Enfance avant que sa mère ne soit en mesure de la récupérer. Sofia, 18 ans, a été victime de violences de la part de son père toute son enfance.



Toutes les deux sont copines et lycéennes dans le même CAP des Hauts-de-Seine. Dans cette lettre sonore, elles s'adressent respectivement à leurs parents.

«-(Gassi): La femme que j'admire c'est ma mère. Elle est vraiment forte. Elle a réussi à faire des choses que, pour moi, personne d'autre aurait fait. Elle dit tout le temps qu'elle s'est battue pour pouvoir me récupérer.

-(Sofia): Quand ma mère elle m'avait et bien il voulait avorter. Ma mère elle a dit non. Il est pas venu me voir à la naissance. Il m'a reconnu en 2006 alors que je suis née en 2004. C'est grave quand même. Je ne sais pas, on dirait il avait la haine contre moi.»

Un épisode réalisé par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation : Romain Dubrac.

Illustration : Charlotte des Ligneris.