Post-Scriptum

Elina a vécu 15 ans à la rue, Mariama a été excisée à l’âge de 2 ans, Marie a traversé une longue période d’anorexie pendant son adolescence. Ces trois femmes s’adressent à leurs corps, abîmés par des épreuves de la vie, et cherchent le chemin de la tendresse envers elles-mêmes.

«-J'ai horreur des miroirs. Depuis 2016 j'habite dans un studio, Paris 19ème. Je ne supporte pas les miroirs. Grâce à ma psychothérapie j'ai réussi à mettre des miroirs mais malheureusement je mets souvent un rideau devant.

-Je pense que ça a commencé il y a longtemps. J'ai toujours eu un problème de vision de mon propre corps. J'ai passé une adolescence habillée en baggy et en grand sweat donc bon... Je le cachais.

-Et quand je me maquille souvent, je ne vous le cache pas, je me maquille en me regardant dans mon portable. Je n'arrive pas à me regarder dans un miroir.»

Une lettre sonore réalisée par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation : Jérémie Besset.

Illustration : Charlotte des Ligneris.

Pour s’abonner à la newsletter, c’est ici.