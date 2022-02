Post-Scriptum

«Avec lui, on se croirait à l’armée.» Quand ils découvrent Jérémie Fontanieu, prof de Sciences Économiques et Sociales (SES), les élèves du lycée Eugène Delacroix de Drancy (93) déchantent souvent. Au bout de quelques mois, ils se laissent emporter par la méthode très stricte que ce passionné a mis au point il y a 9 ans. Une méthode qui implique des appels et des SMS quotidiens aux parents…

«-Dès que la porte est fermée, on est collés. Dès que la deuxième sonnerie est passée, on est collés. Si la porte est fermé, il n'y a pas de une minute, deux minutes : on est collés.

-À la première rentrée on avait déjà collé deux élèves parce qu'ils étaient en train de bavarder et que le professeur leur avait dit plusieurs fois d'arrêter. Je me suis dit : pourquoi autant de sévérité ? On était tous un peu choqués. On s'est dit : comment on va tenir toute une année comme ça ?»

Une lettre sonore collective réalisée par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation : Romain Dubrac.

Illustration : Charlotte des Ligneris.

