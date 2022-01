Post-Scriptum

Abigail, âgée d’un an et demi, a deux papas. Philippe et Matthieu sont le troisième couple gay à avoir pu adopter à Paris. Récit du parcours de deux combattants.

«-Chère Abi, ton entrée dans ma vie a été exceptionnelle. Je me souviendrai toujours de notre rencontre, lorsque je t'ai vu arriver dans ce couloir de la pouponnière, mon coeur sautait d'émotion dans ma poitrine. Tu m'as transformé en papa, en ton papa. Ma vie a quelque peu changé depuis ton arrivée, je ne me souviens plus comment c'était avant mais je sais que maintenant ça ne pourrait plus être sans toi... Les gens naturellement disent "papa, maman". Normal, on va dire.

-Je me rappelle souvent que quand je suis né, l'homosexualité n'était pas dépénalisée. C'est arrivé en 1982 si je ne dis pas de bêtise. Et en fait, de me dire que 40 ans plus tard j'ai le droit d'être papa, truc de fou quand même. Quand je suis né, je n'avais pas le droit d'être homo !»

Une lettre sonore réalisée par Alice Milot et Charlie Dupiot.

Création musicale, mixage et réalisation : Léa Fossey.

Illustration : Charlotte des Ligneris.

