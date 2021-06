Ni Musso, ni Lévy: nos conseils lecture pour l'été

Pour ce dernier épisode de Poire et Cahuètes de la saison, nous vous recommandons quelques livres à glisser dans votre valise. Des livres pour les vacances, mais pas des livres de vacances: pas de page turner ici (quoique) mais des ouvrages que nous avons aimés et qui méritent qu'on s'y arrête.

Prendre la route, Matthew B. Crawford (La Découverte). Pour le grand air dans les cheveux et le plaisir de passer la troisième après les bouchons.

La Poudrière, Jean-Michel Décugis, Marc Leplongeon et Pauline Guéna (Grasset). Pour comprendre dans quelles sphères gravite l'homme qui a giflé Emmanuel Macron.

De si violentes fatigues, Romain Huët (PUF). Parce que si vous êtes épuisé et démoralisé après cette pandémie, vous n'êtes pas seul.

La Grande Extension, Jean-David Zeitoun (Denoël). Pour être prévenu: il y aura d'autres pandémies.

Beurettes: un fantasme français, Sarah Diffalah et Salima Tenfiche (Seuil). Pour les confidences, les préjugés subis et les tactiques pour les déjouer quand on est une femme d'origine maghrébine en France.

Et deux revues de qualité:

Socialter, avec une nouvelle formule et un dossier consacré aux cadres qui se rebiffent.

Exercice, une revue qui vient tout juste d'être lancée, dédiée aux formes, aux paysages et aux espaces créés et habités par l'humain.

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

Si vous avez aimé cet épisode de Poire et Cahuètes, n'hésitez pas à nous donner la note maximale sur iTunes et ailleurs, et à parler de ce podcast autour de vous. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus sur nos réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Candelabra (Saeptem imPeC cut)», Latashá