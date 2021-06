Macron, Le Pen... des marques comme les autres?

Nous sommes bien entrés dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2022 et les événements s'enchaînent déjà très très vite, une gifle à Emmanuel Macron chassant une tirade aux accents complotistes de Jean-Luc Mélenchon. Ajoutez à cela un échiquier politique recomposé depuis 2017 et vous obtiendrez… une situation trouble.

Comment y voir clair dans le champ politique français actuel? Quelle grille de lecture adopter pour comprendre ce qui se passe? C'est l'objet de cet épisode de Poire et Cahuètes, dans lequel nous accueillons Raphaël Llorca, planneur stratégique, doctorant en philosophie du langage à l'EHESS et auteur d'un essai remarqué paru cette année: La Marque Macron (Éditions de l'Aube). Qu'en est-il de son concept de «marque politique»? Parmi les candidats déclarés pour 2022, qui possède la plus forte? Voilà quelques-uns des thèmes de discussion abordés dans cet épisode.

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

