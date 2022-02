Ils servent aussi bien à tuer les mauvaises herbes que les puces de votre chien ou les insectes qui ravagent les cultures: ce sont les pesticides. En France, environ 44.000 tonnes de ces produits chimiques ont été vendus en 2020, soit 23% de plus qu'en 2019… Les pesticides ont beau faire l'objet d'une réglementation stricte, ils ne sont pas sans effets sur la santé de celles et ceux qui y sont exposés en plus ou moins grande quantité; agriculteurs et agricultrices, simples riverains ou consommateurs.

Dans ce sixième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille Nadine Lauverjat, déléguée générale de l'ONG Générations futures depuis vingt-ans et responsable d'une campagne de défense des victimes de pesticides, et Christelle Garnier, agricultrice dans l'Yonne en 100% bio et vice-présidente de la Cocebi, la première coopérative 100% bio de France depuis 1983 et membre du conseil d'administration de Biocoop.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars