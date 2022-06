En 100 ans, la biodiversité a pris un sacré coup. 75% des variétés comestibles ont disparu à travers le monde et de nombreuses espèces sont menacées de disparition, comme le sorgho ou le mil au Niger. Pour prendre un exemple plus proche de chez nous: au début du XXe siècle, en France, les catalogues de semences proposaient trente variétés de tomates traditionnelles. Aujourd'hui, on n'en trouve plus que sept. Les animaux, eux, n'ont pas été épargnés non plus: presque 100 races d'animaux de ferme se sont évaporées entre 2000 et 2014. Pour résumer: aujourd'hui, les trois quarts de l'alimentation mondiale sont assurés par douze espèces végétales et cinq espèces animales.

Dans ce septième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille Isabelle Charlotte, responsable filière chez Biocoop, et Philippe Pointereau, expert agronome chez Solagro, une entreprise associative qui fait de la recherche et du terrain pour accompagner notamment agriculteurs et agricultrices dans une transition agro-écologique.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars