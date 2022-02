Sur Instagram, on vous a proposé de nous poser des questions... Voilà nos réponses.

«-Bonjour et bienvenue dans cet épisode ! Quel plaisir de te retrouver pour cet épisode 2 de la saison 2. C'est une saison de deux épisodes...

-On ira pas plus loin. On fait un petit coucou comme ça mais globalement on a dit beaucoup de choses qu'on avait déjà...

-Voilà, on ne va pas revenir sur les notions. Néanmoins on a posté une petite boite à questions sur Instagram et on a demandé aux gens de nous poser des questions. Alors les gens ont posé beaucoup de questions sur ton chien...

-Oui, ils ont cru qu'on pouvait poser des questions sur le chien mais c'était surtout sur le podcast.

-Et la rupture !»

Un podcast de Bérengère Krief et Marine Baousson

Réalisation & musique : Romain Baousson

Graphisme : Juliette Poney

Réservez vos places pour «Amour», le spectacle de Bérengère Krief et pour «Vulgaire», le spectacle de Marine Baousson.