Épisode 27 - Phoenix a un an, et vous nous avez écrit beaucoup de messages. Alors, on a eu envie de vous remercier, et de vous donner des nouvelles.

«-Bonjour Marine !

-Bonjour Bérengère ! Bienvenue dans cet épisode de Phoenix. Un épisode spécial, un an après, "que sont-elles devenues ?".

-On s'est dit que c'était peut-être intéressant un an après avoir sorti le premier podcast, cet outil post-rupture qu'on vous a concocté l'année dernière. On a eu envie de vous donner de nos nouvelles en fait, tout simplement.

-Et on a eu envie aussi de vous remercier parce que c'est un podcast qui a fait beaucoup d'écoutes. On vient de faire un petit calcul, ça a été écouté 115 à 120.000 fois. Ce qui pour un podcast de 26 épisodes nous dit qu'on a aidé environ 5.000 personnes.

-Et c'est beaucoup ! Non mais blague à part on a eu beaucoup de retours pas Instagram, vous nous avez laissé des messages. J'ai des amis qui se le passent un peu comme une ordonnance : "Machine s'est fait larguer ? Écoute Phoenix."»

Un podcast de Bérengère Krief et Marine Baousson

Réalisation & musique : Romain Baousson

Graphisme : Juliette Poney

