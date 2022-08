Pèlerinages Américains

On débute aujourd'hui une nouvelle série consacrée aux plus grandes icônes des années 50. Dans cet épisode, on part en Californie pour celle qui est sans doute la plus grande star du cinéma hollywoodien : Marilyn Monroe.

Comme me l'a dit un admirateur rencontré à Hollywood : en Europe, on eu des rois et des reines, mais aux États-Unis, la reine, c'est Marilyn. La reine de l'Amérique nous a quitté le 4 août 1962, il y a tout juste 60 ans. Depuis le décès de Marilyn, à l'âge de 36 ans, son portrait est celui de la beauté éternellement jeune.

Son décès mystérieux a bouleversé ses admirateurs et provoqué une onde de choc dans le monde entier. À partir de là, les hommages pour Marilyn n'ont cessé de la part de tous ceux qui l'aimaient. Son deuxième mari, la star du baseball Joe Di Maggio, a ainsi fait déposer des fleurs sur la tombe de Marilyn trois fois par semaine pendant 20 ans.

Aujourd'hui, cette tombe est le lieu de pèlerinage numéro un pour Marilyn. Elle se situe en Californie, à Westwood, à mi-chemin entre Hollywood et la maison où son corps a été retrouvé rempli de barbiturique, un anesthésiant que Marilyn prenait pour dormir, dans des quantités qui se sont révélées fatales.

Scott, un passionné, me propose de m'emmener là-bas. Ça vous dit de nous accompagner ?

