Salt Lake City : pèlerinage au pays des Mormons - Partie 1

Épisode 22 - Pendant mon voyage, je voulais couvrir au moins un pèlerinage religieux, typiquement US et ultra-communautaire. Avec les Mormons, je n’allais pas être déçu.

Pèlerinage Américains est le podcast Culture et aventure aux Etats-Unis. Dans cet épisode, on traverse l’Amérique pour se frotter au pèlerinage d'une communauté qui nourrit énormément de fantasmes : les Mormons.

Pendant mon voyage, je voulais couvrir au moins un pèlerinage religieux, typiquement US et ultra-communautaire. Avec les Mormons, je n’allais pas être déçu.

Déjà, le Mormonisme a été révélé au XIXe siècle à un Américain, Joseph Smith : Dieu et Jésus seraient apparus à Joseph, dans son patelin de l’Etat de New York. Aujourd'hui, près de 200 ans plus tard, les Etats-Unis comptent 6 millions de Mormons. Leur capitale se trouve dans l'Utah, à Salt Lake City

On part à Salt Lake City, un endroit fondamental pour les Mormons du monde entier pour son histoire, ses bâtiments et sa communauté. C’est le Lieu de pèlerinage phare pour les croyants et un endroit ultra-communautaire.

Pour ce pèlerinage, on commence notre périple dans le Dakota, à 1000 km au Nord de Salt Lake City. On est à un truck stop, une aire d’autoroute pour camions.

Une création d'Alexis Grardel pour le pilgrim qui sommeille en vous.