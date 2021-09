Pompiers Américains, pèlerinage pour les héros du 11 Septembre - Partie 3 : New York

Quelques minutes après que deux avions détournés ont percuté les tours du World Trade Center, des centaines de pompiers new-yorkais ont pénétré dans les bâtiments pour secourir les victimes et éteindre le feu.

Essayez de vous imaginer, encore sous le choc d’une attaque jusqu'alors inconcevable. Ils devaient monter à pied plus de 90 étages dans la fumée, la chaleur et le bruit, avec des dizaines de kilos d’équipements sur le dos, pendant que des milliers de personnes cherchent, elles, à quitter la tour par tous les moyens. Les pompiers ont continué de gravir les marches pour sauver des vies... Au prix de la leur.

Quand les tours se sont effondrées, 343 pompiers ont perdu la vie… Pour ces 343 martyrs, on va en pèlerinage à New York. Après l’Alaska et l’Ouest américain, direction Ground Zero.

Une création d'Alexis Grardel pour le pilgrim qui sommeille en vous.

Cet épisode est le premier épisode de la saison 2 de Pèlerinages Américains.

