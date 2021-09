Pompiers Américains, pèlerinage pour les héros du 11 Septembre - Partie 2 : Arizona et Californie

On continue notre traversée de l’Amérique pour les pompiers américains, les firefighters ! Altruistes, courageux, souriants, les firefighters sont idolâtrés aux Etats-Unis. D’autant plus depuis que 343 d’entre eux ont perdu la vie le 11 septembre 2001.

Pour ces 343 martyrs, on reprend notre pèlerinage vers New York, à la rencontre des pompiers du pays. Après l’Alaska et le Colorado, on part cette fois en Arizona. Sur le site de Granite Mountain. En juin 2013, un feu s’est déclaré sur cette montagne. Une équipe de pompiers volontaires est intervenue, une unité d’élite appelée Hotshots. 20 Hotshots ont travaillé sans relâche avec leurs tronçonneuses et leurs pelles pour éviter que le feu se propage sur la montagne. Mais le vent a subitement changé de direction et ils se sont retrouvés pris au piège. Le Hotshot placé en sentinelle a survécu, mais les 19 autres ont péri dans les flammes. Cette journée du 30 juin 2013 représente la plus grosse perte pour les pompiers américains depuis le 11 septembre 2001.

Un trail permet de faire le pèlerinage sur Granite Mountain jusqu’au lieu du drame. Wesley, le pilgrim à moto du dernier épisode, y est bien sûr allé. Mais plutôt que d’écouter Wesley nous décrire son pèlerinage là-bas, j’propose qu’on y aille nous-mêmes sur cette montagne. Et j’vous présenterai ensuite le pilgrim qui a fait le plus extraordinaire des pèlerinages pour ces pompiers.

Une création d'Alexis Grardel pour le pilgrim qui sommeille en vous.

Cet épisode est le premier épisode de la saison 2 de Pèlerinages Américains. Pour soutenir financièrement le podcast, rendez-vous sur la page http://www.patreon.com/salutlespilgrims

Instagram : @PelerinagesAmericains

Site : PelerinagesAmericains.com