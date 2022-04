Cette semaine dans Peak TV, retour dans les années 1990 avec Yellowjackets, désormais disponible sur Canal+ après un énorme succès outre-Atlantique. C'est la deuxième série la plus vue de l'histoire de la chaîne Showtime.

Sororité, secrets et cannibalisme sont les ingrédients de cette série mystérieuse, grunge et déjantée. Après un crash d'avion dans une forêt, une équipe féminine de football tente de survivre, coûte que coûte. Qu’est-ce qui rend Yellowjackets si addictive?

À lire sur le même sujet: «Ichi the Killer», le film le plus choquant de tous les temps

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Cet épisode a été préparé avec Mona Delahais

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.