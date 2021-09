«The Office»: comment la série la plus regardée sur Netflix aux États-Unis est devenue culte

Pour cette troisième saison de Peak TV, Anaïs et Marie s'attaquent à une série cultissime, la comédie américaine The Office. Au programme: des répliques mythiques, une histoire d'amour iconique et des personnages attachants.

Pourquoi cette série sur le quotidien d'une PME médiocre est-elle devenue culte? Quelle a été son influence dans le monde de la pop culture?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

