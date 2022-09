The Americans, saison 1, épisode 1. I Capture d'écran via Disney+

Pour le premier épisode de cette cinquième saison de Peak TV, Anaïs et Marie s'attaquent à l'une de leurs séries préférées: The Americans. Diffusée entre 2013 et 2018 sur FX, elle est aujourd'hui disponible sur Disney+. Mais malgré tout leur amour –et celui de la critique en général– pour cette série, cette dernière reste l'une des productions les plus négligées par le public de ces dernières années.

Qu'est-ce qui fait le brio de The Americans? Pourquoi reste-t-elle aujourd'hui un succès confidentiel? Et comment la série a-t-elle réussi l'une des meilleures fins de l'histoire de la télé?

À lire sur le même sujet: «The Americans», la série prequel de l'année 2018

Si vous voulez en savoir encore plus sur The Americans, vous pouvez (ré)écoutez l'épisode de Peak TV consacré aux costumes de séries, avec un entretien avec Karie Irish, costumière de la série.

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

