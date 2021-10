«Ted Lasso», la série qui vous veut du bien

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent la comédie du moment: Ted Lasso (Apple TV+). On y suit les aventures d'un coach américain recruté pour entraîner l'AFC Richmond, une équipe de Premier League. Au programme: une réflexion sur la masculinité, un optimisme à toutes épreuves, des jeux de mots irrésistiblement nazes, et même un caméo de Thierry Henry. La série vient de rafler une flopée d'Emmy Awards pour sa première saison, dont celui de la meilleure série comique.

Qu'est-ce qui fait le charme de cette série? Est-ce que la deuxième saison, qui vient de s'achever, est à la hauteur de la première?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Crédits:

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig