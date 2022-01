Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie débriefent LE phénomène télé de 2021: Succession (disponible sur OCS). La troisième saison démarre là où la seconde s'était arrêtée, avec Kendall qui vient de dénoncer les agissements de son père Logan. S'ensuivent une multitude de rebondissements et un incroyable dernier épisode qui vient conclure ce nouveau chapitre de l'histoire de la famille Roy.

Qu'est-ce qui fait le succès de Succession? La saison 3 était-elle à la hauteur des attentes?

À lire sur le même sujet: «Succession» passe pour une série dramatique, mais c'est avant tout une sitcom

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.