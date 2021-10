Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie s'attaquent à ce qui serait, à ce jour, la série la plus regardée de l'histoire de Netflix: Squid Game. Ce programme sud-coréen, très violent mais hautement addictif, suit un groupe de personnes surendettées qui s'affrontent pour tenter de remporter une énorme somme d'argent. Que vaut la série? Comment expliquer son succès phénoménal?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Si vous voulez en savoir plus sur la série For All Mankind, vous pouvez lire l'article écrit par Anaïs sur Slate.fr.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.