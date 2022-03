Sex and the City saison 1, épisode 4. | Capture d'écran via OCS

Êtes-vous plutôt une Carrie, une Miranda, une Charlotte ou bien une Samantha? Si vous étiez en vie dans les années 2000, vous avez forcément dû vous poser la question. La série Sex and the City (HBO), créée par Darren Star en 1998, a bouleversé le monde de la télé et surtout, la représentation de la sexualité féminine sur le petit écran.

Inspirée de la chronique du même nom de Candace Bushnell, son adaptation au grand écran a été révolutionnaire. Mais pourquoi la série a-t-elle été si importante? Quel est son héritage aujourd'hui? Et surtout: qui est le pire mec de Sex and the City?

À lire sur le même sujet: «And Just Like That»: malaise in the City, Miranda a viré raciste

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.