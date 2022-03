Cette comédie satirique aborde la corruption et la mainmise des oligarques sur le pouvoir politique et économique de l'Ukraine.

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent la première saison de Serviteur du peuple disponible sur Arte, la série qui a fait de Volodymyr Zelensky une star en Ukraine avant de le mener à la présidence de son pays.

Serviteur du peuple aborde de nombreux thèmes évoqués ces dernières semaines, d'une manière quasi-prophétique, ou du moins très troublante. Et puis, il y a la question de Zelensky lui-même, passé d'acteur comique à président avant de devenir un chef de guerre charismatique, qui a ému et impressionné toute la planète.

Avec Cyrille Bret, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheur associé à l’Institut Jacques-Delors.

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

