«Scenes from a marriage»: chroniques d'un couple à la dérive

Scenes from a marriage, épisode 1. | Capture d'écran via OCS

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent Scenes from a marriage, la nouvelle mini-série HBO. Enfin, nouvelle, pas tant que ça puisque c'est l'adaptation de l'œuvre culte d'Ingmar Bergman, Scènes de la vie conjugale, qui suit un couple qui s'aime et se déchire sur une dizaine d'années.

Cette version réactualisée vaut-elle le détour? Comment l'adaptation se démarque-t-elle de l'originale? Qu'est-ce que la série dit de notre vision du couple et de l'amour?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Crédits:

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig