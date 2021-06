On a revu «Gossip Girl»: la série culte a-t-elle bien vieilli?

Anaïs Bordages et Marie Telling ont revu des années après les premier et dernier épisodes de la série.

Pour ce dernier épisode de la saison 2 de Peak TV, Anaïs et Marie reviennent sur une série qui a bercé leurs années lycées: Gossip Girl. Pour l'occasion, elles se replongent en 2007 avec Serena et Blair, les reines de l'Upper East Side. Diffusé de 2007 à 2012 sur la CW (TF1 en France), le show aura le droit à son reboot sur HBO Max à partir du 8 juillet.

Pourquoi cette histoire d'ados new yorkais richissimes est-elle devenue culte? Quelle est l'influence de Gossip Girl sur la pop culture? Que peut-on attendre du reboot?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig