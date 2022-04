Parks and Recreation, saison 3, épisode 13. I Capture d'écran via Prime Video

Si vous en avez marre de l'actualité politique carrément angoissante de ces dernières semaines, on a une solution: Parks and Recreation, une petite merveille d'optimisme avec des personnages solaires et excentriques. Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie se replongent dans une de leurs séries préférées.

Comment Parks and Rec est-elle devenue l'une des meilleures séries comiques de tous les temps? Existe-t-il un couple plus choupi que Leslie et Ben? Et quel est le personnage secondaire le plus drôle de la série?

À lire sur le même sujet: «Parks and Recreation» est la série feel good dont nous avons besoin

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.