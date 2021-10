Pourquoi «Mad Men» est la meilleure série du XXIe siècle

Mad Men, saison 4, épisode 7. | Capture d'écran via Amazon Prime Video

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent Mad Men (AMC) –une de leurs séries préférées. On y suit le destin croisé de Don Draper et Peggy Olson dans l'univers d'une agence de pub new-yorkaise des années 1960.

Qu'est-ce qui fait le brio de la série? Don Draper est-il le meilleur antihéros de l'histoire de la télé? Et Peggy Oslon en est-elle la plus grande héroïne féministe?

Si vous voulez en apprendre plus sur l'importance des costumes dans les séries, vous pouvez réécouter notre épisode de Peak TV à ce sujet.

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Crédits:

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig