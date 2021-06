«Mare of Easttown»: crimes et charge mentale

Cette semaine, Peak TV s'intéresse à la série policière qui cartonne en ce moment: Mare of Easttown, avec Kate Winslet. C'est l'histoire de Mare, mère et grand-mère, qui enquête sur un meurtre dans une petite ville de Pennsylvanie, de ses liens avec la communauté et de sa vie compliquée.

Qu'est-ce qui fait le succès de Mare of Easttown? Pourquoi aime-t-on toujours autant les séries policières? Quelle est cette nouvelle figure de la femme flic dans les séries anglophones?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig