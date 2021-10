«Foundation», la série de science-fiction qui veut remplacer «Game of Thrones»

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie débriefent la première saison de Foundation: une des séries les plus attendues de 2021. Basée sur une œuvre d'Isaac Asimov réputée inadaptable, cette série de science-fiction est très dense, peut-être même un peu trop. Au programme: un empire en déclin, des clones et des effets visuels époustouflants.

Que se passe-t-il dans Foundation? Qui sont ces gens? Qui s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une série sur des maths?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

