Cinq ans après, on a toujours pas fait mieux que «Fleabag»

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent Fleabag: une série qui a enchanté les critiques et fait de son héroïne une star. Elle reste l'une des meilleures séries de ces dernières années.

Qu'a donc cette dramédie britannique de si spécial? Mérite-t-elle vraiment tout l'amour qu'elle a reçu? (Spoiler: oui.) Et quel est le secret de Phoebe Waller Bridge pour exceller dans tout ce qu'elle entreprend?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Crédits:

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig