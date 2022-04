Capture d'écran via FX

«Chef-d'œuvre», «œuvre d'art», «série du futur», «Le “Twin Peaks” de notre génération». Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent Atlanta, une série dont le génie met tout le monde d'accord. La saison 3, qui suit la tournée de Paper Boi et de son entourage en Europe, est actuellement en cours de diffusion sur OCS, et il faut l'avouer que c'est toujours aussi génial.

Atlanta est-elle vraiment l'ovni télévisuel que tout le monde décrit? Peut-on dire que c'est une des meilleures séries du XXIe siècle?

Chers «peakies», AMIES, l'autre podcast de Marie et Anaïs, revient dès la semaine prochaine avec un épisode bonus compilant les meilleurs moments de la saison en cours (sur Twin Peaks). Et dans deux semaines, nos deux AMIES reprendront leur visionnage de la série avec Twin Peaks: The Return.

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

