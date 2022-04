Capture d'écran ONE Media via YouTube

Il y a deux semaines dans Peak TV, on vous parlait de Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha, les quatre héroïnes de Sex and the City qui nous ont ravi avec leurs histoires de cœur et de cul pendant des années. Cette semaine, on les retrouve (toutes sauf Samantha) dans And Just Like That, une série avec beaucoup moins de cul, mais beaucoup plus de deuil, de problèmes de hanche et de scènes extrêmement gênantes.

Que penser de ce reboot d'une de nos séries cultes? La série peut-elle valoir le coup sans Samantha? Et où est passé le sexe?

À lire sur le même sujet: «And Just Like That»: malaise in the City, Miranda a viré raciste

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Cet épisode a été préparé avec Mona Delahais

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

